Batman Beyond: il nuovo film animato della DC potrebbe essere la risposta a Spider-Man: Un nuovo Universo

Sono emersi in rete alcuni dettagli sul presunto film d'animazione incentrato su Batman Beyond che potrebbe fare concorrenza a Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Prima ancora che James Gunn e Peter Safran ricevessero la nomina di co-CEO dei DC Studios si era sparsa la voce di un film in live action su Batman Beyond, ma il progetto è stato poi accantonato. A quanto pare, però, l'intenzione sarebbe quella di realizzarne un film animato sullo stile di Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Ne ha parlato lo scooper Jess Snider ai microfoni di Hot Mic Podcast: "Al momento il progetto è ancora in sviluppo e i ragazzi potrebbero essere chiamati dalla DC in qualsiasi momento. Sento parlare del film animato su Batman Beyond ormai da tempo, ma la notizia non è mai stata riportata".

Sempre secondo Snider il progetto era stato pensato come possibile risposta a Spider-Man: Un Nuovo Universo, pluripremiato film del 2008 che ha giocato con il multiverso dell'uomo ragno e ha dato vita a un franchise.

Per chi non conoscesse Batman Beyond, invece, ecco un piccolo recap: nel 1999 debutta in tv una nuova serie animata su Batman con protagonista Terry McGinnis, ovvero il Batman del Futuro che suggerisce il titolo, creata da Bruce Timm, Paul Dini, e Alan Burnett. Il ragazzo viene preso sotto la propria ala da un Bruce Wayne ormai troppo in là con gli anni e troppo poco in salute per continuare a vestire i panni dell'Uomo Pipistrello (nel primo episodio dello show viene mostrato chiaramente in preda a dei malori).

Ma un giorno le strade di Bruce e del giovane Terry si incontrano, e dopo una certa riluttanza iniziale - la prima volts che Terry indossa il costume di Batman lo fa senza il permesso di Bruce... Sì, glielo ruba -, sarà proprio il ragazzo a ereditare il mantello e l'onere/onore di proteggere la città.