Batgirl, un attore del film contro il CEO di Warner Bros. Discovery: "La sua codardia lascia senza fiato"

La decisione di cancellare il film di Batgirl da parte di Warner Bros. Discovery ha fatto arrabbiare parecchie persone, ed stata accolta con molte polemiche. Tra chi ci è rimasto particolarmente male c'è anche un membro del cast, che ha espresso tutto il suo disappunto in un messaggio anonimo, e non si è trattenuto nel definire il CEO della compagnia David Zaslav un imbecille e un codardo.

Il messaggio in questione arriva sulle pagine di IndieWire, in risposta a un articolo del sito che aveva riportato e cercato di analizzare la situazione attuale in casa Warner Bros. Discovery.

Come viene specificato nell'articolo, si tratta delle parole di un attore/attrice che ha interpretato un ruolo minore nel film, e che ha preferito restare anonimo/a.

"Mi sono sentito confortato (e rattristato) nel leggere il vostro eccellente articolo e l'analisi di quest'intero incubo. Le direzioni multiple [verso cui potrebbe dirigersi] lo streaming e le loro vaghe garanzie appaiono tutto fuorché sicure" inizia l'interprete.

"Sono estremamente offeso da quanto è accaduto, e mi dispiace terribilmente per i registi e Leslie Grace, con cui è stato meraviglioso lavorare, e per tutto il resto della crew. È stata una sfida enorme ma incredibilmente soddisfacente quella di girare questo film nel mezzo della pandemia, e nel freddo clima Glasgow" continua poi, mostrando tutta la sua frustrazione per la situazione "Ma nessuna di queste cose può importare a un imbecille come [il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav]. La sua codardia lascia senza fiato".

E conclude: "Sono grato per il fatto di aver partecipato a questo film, e auguro il meglio a tutti coloro che erano coinvolti, eccetto quelli al potere alla Warner Bros. Ma tanto si sa, loro vengono tutti sostituiti da altri, prima o poi".

Batgirl sarebbe dovuto uscire verso fine anno su HBO Max.