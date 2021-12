Batgirl: Michael Keaton farà parte del cast del film?

Michael Keaton potrebbe far parte del cast di Batgirl, secondo una lista di interpreti pubblicata dal sito di Warner Bros

Sembra che Batgirl, il film ispirato ai fumetti della DC che verrà prodotto per HBO Max, avrà nel proprio cast anche Michael Keaton. L'attore, secondo le indiscrezioni, riprenderebbe l'iconico ruolo di Batman nel progetto dedicato alla figlia del commissario Gordon.

Le riprese di Batgirl sono attualmente in corso in Scozia e sul set Lelie Grace avrà la parte della protagonista. Nel cast era già confermata la presenza di J.K. Simmons, che sarà il padre dell'eroina, Brendan Fraser che interpreterà il villain Firefly e Jacob Scipio che sarà un personaggio non ancora specificato.

Il lungometraggio arriverà sugli schermi alla fine del 2022 o nei primi mesi del 2023.

Michael Keaton riprenderebbe la parte di Bruce Wayne, ovvero Batman, in The Flash. Sul grande schermo il ruolo del vigilante di Gotham City sarà interpretato anche da Ben Affleck.

Il cast di Batgirl condiviso da Warner Bros riporta anche la presenza della star, anche se è specificato che i dettagli non sono definitivi e anche le date potrebbero cambiare.

Per ora non sono stati diffusi molti dettagli riguardanti la trama di Botgirl, tuttavia la presenza di Keaton potrebbe dare il via a numerose ipotesi da parte dei fan della DC.