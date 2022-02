Batgirl, Michael Keaton è Batman nelle nuove foto dal set del film

Proseguono senza sosta le riprese di Batgirl, il film DC prodotto da HBO Max, e dal set ci arrivano delle nuove foto in cui è possibile vedere il Batman di Michael Keaton.

È stata una sorpresa per tutti quando, nell'agosto 2020 fu annunciato, assieme al ritorno di Ben Affleck nei panni del Cavaliere Oscuro, anche quello di Michael Keaton nel ruolo di Batman per il film di Flash con Ezra Miller.

Dopotutto, erano passati quasi 30 anni dalla sua ultima sortita in maschera e mantello.

Nessuno però poteva immaginare che quella non sarebbe stata l'ultima volta che avremmo rivisto l'attore nel ruolo...

Qualche mese fa, infatti, è stato poi confermato che Keaton sarebbe tornato anche in Batgirl, il film con Leslie Grace diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah per la piattaforma streaming HBO Max, e abbiamo iniziato a vedere dei primi scatti dal set.

Adesso però ne arrivano di nuovi, come potete constatare anche da questo tweet segnalato da CBR.

Sembrerebbe trattarsi di una scena in notturna, ed è evidentemente accaduto qualcosa di abbastanza importante da scomodare l'Uomo Pipistrello di Michael Keaton... Di cosa si tratterà? E quale sarà la sua dinamica con Barbara Gordon nel film?

Non ci resta che attendere fine anno, quando Batgirl arriverà sul piccolo schermo.