Batgirl: nel cast anche Rebecca Front, Corey Johnson ed Ethan Kai

Batgirl porterà sugli schermi di HBO Max l'eroina dei fumetti della DC e nel cast del progetto ci saranno anche Rebecca Front, Corey Johnson ed Ethan Kai.

Le riprese sono in corso a Glasgow, in Scozia, e le prime foto dal set hanno già regalato qualche interessante anticipazione.

Tra gli interpreti di Batgirl, oltre alla protagonista Leslie Grace, ci saranno Rebecca Front (Avenue 5), Corey Johnson (The Mauritanian), ed Ethan Kai (Emmerdale Farm).

La produzione, per ora, non ha svelato quali ruoli sono stati assegnati alle tre new entry.

Nel film Batgirl appariranno anche Michael Keaton, che riprende il ruolo di Batman, e J.K. Simmons che avrà la parte del padre di Barbara Gordon.

Il film Batgirl avrà come star l'attrice Leslie Grace e sarà diretto da Adil El Arbi e Bilal Fallah.

Christina Hodson, già autrice di Bumblebee, sarà la sceneggiatrice di Batgirl, e collaborerà nuovamente con Warner Bros dopo The Flash e Birds of Prey. Nel team della produzione ci sarà invece Kristin Burr, recentemente nel team di Cruella.

Barbara Gordon è la versione più conosciuta di Batgirl, personaggio introdotto nel 1961 tra le pagine con la storia di Betty Kane. Nel 1967 l'eroina è stata protagonista di una serie televisiva interpretata da Yvonne Craig. Il personaggio è poi stato affidato ad Alicia Silverstone nel film di Joel Schumacher Batman & Robin, arrivato nelle sale nel 1997. Joss Whedon si era occupato del potenziale film fino all'aprile 2018, quando ha dichiarato di non essere stato in grado di trovare il giusto approccio alla storia.