Barry e Succession: le serie HBO subiranno dei ritardi nella produzione

Tra le serie tv che subiranno dei ritardi a causa del Coronavirus ci sono Barry e Succession, due dei titoli di maggior successo della HBO non inizieranno infatti le riprese come previsto tra qualche settimana.

La produazione dei due show ha infatti parlato della situazione dei due show che si aggiungono alla già lunga lista di progetti che faranno i conti con una pausa forzata non prevista.

Le riprese della terza stagione di entrambi gli show avrebbero dovuto iniziare nel mese di aprile, tuttavia la situazione negli Stati Uniti non rende possibile far cominciare la produzione.

Un portavoce della HBO, parlando della situazione di Barry e Succession, ha spiegato: "Abbiamo intenzione di riprendere la pre-produzione quando sarà sicuro e non causerà rischi alla salute di tutte le persone che lavorano ai nostri show. Quando possibile, i nostri autori stanno continuando a scrivere in remoto".

HBO deve inoltre fare i conti con lo stop alla produzione della seconda stagione di Euphoria, le cui riprese stavano per iniziare, e della comedy Righteous Gemstones, con star Danny McBride.

Barry è la comedy con star Bill Hader, vincitore di un premio Emmy per la sua interpretazione, nella parte di un killer su commissione che si trasforma in un aspirante attore, ritrovandosi a dover gestire i fattori esterni che lo spingono a essere violento, ma non solo.

Nel cast ci sono anche Anthony Carigan, Henry Winkler, Stephen Root, e Sarah Goldberg.

Succession ha invece come star Brian Cox nel ruolo di un miliardario che gestisce un impero nel settore della comunicazione e deve affrontare la lotta per la successione e più di una minaccia esterna. Tra gli interpreti anche Alan Ruck, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen, Natalie Gold, Nicholas Braun, Peter Friedman, Rob Yang, e Sarah Snook.

