Bardolino Film festival 2021: a Catherine Spaak il Premio alla Carriera

La prima edizione di Bardolino Film Festival 2021 celebrerà Catherine Spaak, una delle interpreti più amate e riconosciute del cinema italiano, assegnandole il Premio alla Carriera che le sarà consegnato durante il festival. Nel 1960 Alberto Lattuada la scoprì e la scelse, allora quindicenne, come protagonista di Dolci inganni, un'interpretazione eccezionale con cui fece innamorare il pubblico. Icona di sensualità, profondità ed eleganza, ma anche di modernità, per tutti gli anni Sessanta e Settanta lavorò con i più importanti registi, Dino Risi, Mario Monicelli, Antonio Pietrangeli e Luciano Salce, solo per citarne alcuni, segnando l'immaginario collettivo dell'epoca.

La vacanza: una scena con Catherine Spaak

Catherine Spaak riceverà il Premio alla Carriera nell'arena all'aperto allestita presso il Lido Mirabello di Bardolino, e in quell'occasione saluterà il pubblico prima della proiezione di La vacanza, il film di Enrico Iannacone in cui l'attrice recita al fianco di Antonio Folletto, prodotto da Mad Entertainment, Big Sur con Rai Cinema e distribuito da Adler Entertainment. La pellicola, uscita poco prima della nuova chiusura delle sale dovuta alla pandemia, si inserisce a pieno titolo nel percorso di ripartenza del cinema. Proprio sulla parola d'ordine "Re-Start", al centro di questa prima edizione del Festival, Catherine Spaak ha dichiarato: "stiamo vivendo tutti insieme un periodo molto complicato, di cose ne sono state dette tante. Speriamo che la ripartenza sia vicina, noi siamo pronti!".

Catherine Spaak sarà inoltre protagonista di una Masterclass sul mestiere dell'attrice, moderata dal direttore del festival Franco Dassisti.

Bardolino Film Festival è promosso dal Comune di Bardolino, voluto dall'Assessore alla Cultura Domenica Currò e realizzato in collaborazione con Fondazione Bardolino Top.

Per informazioni: www.bardolinofilmfestival.it.