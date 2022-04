Catherine Spaak: morta a 77 anni la protagonista de Il sorpasso

Catherine Spaak è morta a 77 anni il 17 aprile 2022; l'attrice era nota per aver recitato ne Il sorpasso e per essere stata una presenza ricorrente nella commedia all'italiana.

Catherine Spaak è morta il 17 aprile 2022 all'età di 77 anni. L'attrice era nota per aver recitato ne Il sorpasso e per essere stata una presenza ricorrente nella commedia all'italiana.

Colpita due anni fa da un'emorragia cerebrale, Catherine Spaak ha raccontato nell'ultima intervista dell'ottobre 2020: "Ho avuto un'emorragia cerebrale, ho perso la vista e non riuscivo a camminare. Ora ne rido, bisogna prendere le cose con leggerezza. La malattia, il dolore non sono una vergogna".

Catherine Spaak parla della malattia: "Ho avuto un'emorragia cerebrale"

Nota per essere stata una presenza costante della commedia all'italiana, Catherine Spaak è ricordata per aver recitato ne Il sorpasso, L'armata Brancaleone, Il gatto a nove code e in Febbre da cavallo. A partire dal 1970, la diva ha iniziato a scrivere per diverse testate, tra cui Il Corriere della Sera, Amica, Marie Claire, Il Mattino e TV Sorrisi e Canzoni.

Tra il 1985 e il 1988 ha condotto le prime tre edizioni di Forum con il giudice Santi Licheri. Per diversi anni ha condotto Harem, storico programma "al femminil" di Rai3. Nel 2007 ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle, e nel 2015 è stata una delle concorrenti della decima edizione del reality show L'isola dei famosi.