Chi sono i figli di Catherine Spaak, Sabrina e Gabriele

Scopriamo chi sono Sabrina Capucci e Gabriele Guidi, i figli di Catherine Spaak: celebre attrice, cantante e ballerina belga naturalizzata italiana, scomparsa il 17 aprile 2022 a Roma all'età di 77 anni dopo aver avuto una terribile emorragia cerebrale nel marzo del 2020.

La Spaak, negli anni Sessanta, è stata sposata con l'attore Fabrizio Capucci, incontrato sul set del film La voglia matta, da cui ha avuto la sua prima figlia: Sabrina. Mentre dal 1972 al 1979 l'attrice è stata sposata con Johnny Dorelli, da cui ha avuto il suo secondo figlio, Gabriele.

Gabriele, nato nel 1971, è il futuro marito della nota attrice Antonia Liskova; essendo un uomo molto bello e affascinante, nel corso degli anni è riuscito a costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo, lavorando spesso anche come produttore e regista teatrale.

Sabrina Capucci, invece, fu concepita quando Catherine Spaak aveva soltanto 17 anni d'età: la madre non si trovava bene in casa Capucci e decise di prendere con sé la bambina e darsi alla fuga. Fu denunciata, arrestata a Bardonecchia, sulle montagne della via Lattea, e riportata a Roma con i carabinieri. Il giudice assegnò quindi la piccola Sabrina alla nonna paterna, e da allora la Spaak non riuscì più a ricostruire un rapporto con sua figlia.