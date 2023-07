Barbie: Vietnam e Filippine minacciano di bandire il film per una questione di 'mappe'

Dopo quella che ormai sembra essere una decisione definitiva di vietare la proiezione del tanto atteso film di Barbie in Vietnam, anche le Filippine minacciano di bandire il film diretto da Greta Gerwig. Attualmente il paese sembra aver deciso di seguire l'esempio del Vietnam, ma i censori stanno ancora valutando due possibilità: vietare il film del tutto o consentire la sua proiezione con alcune modifiche.

Il problema principale, secondo quanto riferito da Yahoo, riguarda la rappresentazione di una mappa del film che include la controversa "linea dei nove tratti", una rappresentazione a forma di "U" delle pretese territoriali della Cina nel Mar Cinese Meridionale. Le Filippine, insieme a Brunei, Malaysia e Vietnam, si sono opposte fermamente a questi confini, sostenendo che violino la loro sovranità.

Barbie: Margot Robbie in una scena del film

Il senatore Francis Tolentino, vicepresidente del comitato delle relazioni estere del Senato delle Filippine, ha sottolineato l'importanza di difendere la sovranità nazionale in risposta alla possibile inclusione della linea dei nove tratti nel film: "Se la linea è effettivamente rappresentata nel film Barbie, allora spetta all'Agenzia per la classificazione e la revisione cinematografica (MTRCB) vietarla, poiché denigra la sovranità delle Filippine".

Questa non è la prima volta che il Vietnam e le Filippine vietano film che mostrano la mappa preferita dalla Cina. In passato, il film d'azione Uncharted della Sony, con Tom Holland e Mark Wahlberg, è stato vietato in entrambi i paesi per lo stesso motivo: la rappresentazione della stessa mappa controversa.