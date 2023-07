Barbie: un sito web offre 1000 dollari per guardare 16 film animati sulla celebre bambola Mattel

Un sito web con sede in Canada sta celebrando l'uscita imminente di Barbie offrendo 1.000 dollari ai fan che saranno disposti a guardare e recensire tutti e 16 i film animati sulla celebre bambola che hanno preceduto l'attesissimo film live-action con Margot Robbie e Ryan Gosling.

Casino.ca ha dichiarato che il candidato selezionato per il "Lavoro dei sogni di Barbie" riceverà un compenso di 1.000 dollari per guardare i 16 film animati usciti tra il 2001 e il 2009. Il fan dovrà anche fornire una classifica dettagliata basata sulla qualità delle pellicole in questione.

Barbie: Margot Robbie in una scena del film

Infine, il vincitore riceverà un supplemento di 50 dollari per partecipare alla proiezione di Barbie, la cui uscita nelle sale è stata fissata per il 21 luglio. Sarà poi richiesto alla persona selezionata di valutare in quale posizione il film live-action si colloca rispetto ai suoi predecessori animati.

"Per coloro che sono cresciuti negli anni '90 e 2000, i film originali di Barbie rappresentano un periodo nostalgico in cui tutto era più semplice", afferma il sito web. "Sia che tu fossi un appassionato di Barbie, o il fratello fastidioso che strappava le teste alle bambole, non si può negare che questi tesori cinematografici occupino un posto importante nella storia dei Millennials e della Generazione Z".