Barbie arriva negli Stati Uniti nelle sale IMAX con delle scene inedite

Barbie ha ottenuto la possibilità di arrivare nelle sale IMAX negli Stati Uniti a partire dal 22 settembre e per una settimana.

Jeff Goldstein e Andrew Cripps di Warner Bros hanno annunciato la nuova opportunità di vedere il film sul grande schermo, questa volta con un formato inedito.

L'occasione unica

Barbie: un momento musicale del film

Per una settimana i fan di Barbie, titolo campione di incassi diretto da Greta Gerwig, potranno quindi andare in sala e vedere inoltre delle nuove scene post-credit scelte dalla regista.

La filmmaker ha infatti dichiarato: "Abbiamo realizzato Barbie per il grande schermo, quindi è elettrizzante poterlo portare in IMAX, lo schermo più grande di tutti. Come ringraziamento speciale per i fan, siamo entusiasti nel condividere un altro po' del lavoro del nostro cast e della troupe aggiungendo delle scene inedite che speriamo gli spettatori apprezzeranno".

Barbie: come potrebbe espandersi l'universo della Mattel sulla bambola

Nuove opportunità per i fan

Goldstein e Cripps hanno inoltre aggiunto che la distribuzione in IMAX, durante un'estate particolarmente competitiva nel settore cinematografico, era l'unico tassello mancante alla strategia vincente con cui è stato distribuito il progetto realizzato con la Mattel. Dopo sei settimane di programmazione, i fan americani avranno quindi questa nuova opportunità: "Siamo così felici di dare loro un'opportunità di vedere Barbie, che si tratti della prima o della quinta volta, in un formato così sperimentale come l'IMAX".

Barbie ha inoltre ufficialmente superato gli incassi ottenuti nel Nord America da Super Mario Bros. Il Film, registrando così il miglior risultato ottenuto fino a questo momento nel 2023 con 575,4 milioni di dollari, lasciandosi alle spalle l'adattamento del videogioco che si era fermato a 574 milioni.