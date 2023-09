Barbie: una scena ispirata a Lo Squalo con protagonista Michael Cera tra i momenti tagliati

Dal montaggio finale di Barbie sono state tagliate molte scene tra cui una con protagonista Michael Cera ispirata a Lo Squalo.

In un'intervista rilasciata a Variety, il direttore della fotografia Rodrigo Prieto ha confermato che sono state girate molte sequenze che gli spettatori non hanno potuto vedere.

I commenti sulle scene tagliate

Barbie: Simu Liu in una foto del film

Prieto, commentando l'arrivo in formato IMAX di Barbie nelle sale americane previsto per il 22 settembre, ha sottolineato: "C'erano così tanti momenti che sono stati tagliati. Ci sono molte cose che immagino inizieranno a uscire".

Tra le scene eliminate c'è quella in cui Midge sta per partorire e in cui appariva Helen Mirren, nella versione finale del film solo coinvolta come voce narrante.

Il direttore della fotografia ha aggiunto: "Avevamo questa scena con Allan ispirata a Lo Squalo. Lui è terrorizzato quando Ken si scontra con l'onda e poi vola in aria. C'è un momento in cui un poliziotto vede qualcuno mentre viene mangiato in acqua". Nel girarla avevano usato degli espedienti con la telecamera in modo da farla risultare davvero drammatica concentrandosi sul suo volto e sulla sua reazione, mentre lo sfondo cambiava, e Prieto ha ammesso: "Greta Gerwig non smetteva di ridere quando l'abbiamo girata e continuava a chiedere all'assistente di fargliela rivedere solo per poter ridere".

Barbie "pensieri di morte": l'ansia e la depressione nel film

Rodrigo ha inoltre sottolineato che pensa sarebbe un'ottima idea distribuire online un video con gli errori dal set, in particolare per permettere ai fan di vedere Will Ferrell sul set: "Ha ideato le cose più folli. Tutti gli attori intorno a lui non potevano evitare di ridere".