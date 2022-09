Barbie: Saoirse Ronan avrebbe dovuto essere presente nel film

Saoirse Ronan, ha rivelato che avrebbe dovuto essere presente all'interno del film Barbie per un cameo, ma alla fine non è riuscita a partecipare per problemi di schedule.

Saoirse Ronan ha rivelato in una recente intervista per PEOPLE che avrebbe dovuto partecipare a Barbie, nuovo film di Greta Gerwig, con la quale ha collaborato in Lady Bird e Piccole Donne.

Saoirse Ronan in un intenso primo piano nel romance sci-fi The Host

"Dovevo fare un cameo perché abito a Londra e loro lo stavano girando lì". Nonostante ciò, a causa dei suoi impegni per le riprese di The Outrun, il piano non è andato in porto come sperato. "C'era un personaggio che dovevo interpretare, un'altra Barbie. Sono rimasta devastata di non poterlo fare".

Saoirse Ronan però ha ancora speranze di fare un'apparizione nella pellicola, che vedrà la luce il 21 luglio 2023: "Ho scritto a Margot e Greta dicendo 'Se farete nuove riprese, magari potrei solo camminare nello sfondo?'".

Lady Bird: Saoirse Ronan e i (veri) brufoli del suo personaggio, una scelta precisa

Saoirse Ronan è stata nominata agli Oscar quattro volte ed è conosciuta soprattutto per aver partecipato a drammi in costume come Maria Regina di Scozia e per il suo ruolo in Lady Bird. La vedremo invece prossimamente in Omicidio nel West End, dove interpreterà Constable Stalker, un ufficiale di polizia inglese del 1950 che deve risolvere il mistero dell'omicidio di un regista hollywoodiano (Adrien Brody).