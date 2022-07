Barbie, Ryan Gosling sul film: "È per tutti i Ken di questo mondo"

Lo vedremo presto nei panni di Ken nel film di Barbie: stiamo parlando di Ryan Gosling, l'attore che porterà al cinema la celebre controparte maschile della bambola più famosa al mondo, e che così facendo spera di rappresentare l'intera categoria sullo schermo.

L'attore di La La Land e Drive Ryan Gosling è attualmente impegnato a promuovere il suo ultimo film, lo spy movie targato Netflix The Gray Man, nel quale veste i panni del protagoniste, l'abile spia Sierra Six. Ma presto lo vedremo sul grande schermo in tutt'altra vesta, quella della bambola Ken in Barbie, il film con Margot Robbie co-scritto e diretto da Greta Gerwig.

"Finalmente" commenta Gosling parlandone ai microfoni di Variety "Finalmente sta succedendo! Ho aspettato una vita per questo momento!".

E continua l'attore, rivelando quasi una dichiarazione d'intenti: "Mi è sembrato di rivedere me stesso. Mi sono sentito visto, [compreso]. E credo che molti Ken si sentiranno allo stesso modo quando vedranno il film".

"Bisogna farlo per i compagni Ken. Nessuno scherza con i Ken" conclude poi, ridendo.

Durante un'intervista con Entertainment Tonight, Gosling ha poi cercato di reindirizzare le aspettative del pubblico sul film... Per modo di dire: "Non è come pensate che possa essere. O forse lo è. Ma allora saprete cis'è, anche se non credo si rivelerà essere ciò che credete che sia".

E voi, cosa credete che sarà il film di Barbie? Lo scopriremo a luglio 2023 al cinema.