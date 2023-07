Barbie, le rivali Bratz hanno un cameo nel film?

Sono tanti i camei e riferimenti all'interno del film Barbie ad altri film, serie TV o altri giocattoli Mattel, come Marge incinta o 2001: Odissea nello spazio, ma potrebbe esserci un cameo che non tutti hanno notato. Su Tik Tok i fan teorizzano, infatti, che nel film ci sia un riferimento alle Bratz, da sempre diretto competitor della bambola più famosa della Mattel.

Si tratta della scena in cui Barbie va nel mondo reale per parlare con Sasha (Ariana Greenblatt), la bambina a cui pensa di essere collegata. Barbie va nella sua scuola e la trova seduta a mensa insieme alle sue tre amiche che la prendono per stramba. Secondo la teoria che circola, quelle sarebbero le Bratz, visto che la figlia di Gloria si chiama Sasha come una delle quattro Bratz originali e visto che corrisponderebbero anche in numero. Le ragazzine avrebbero anche lo stesso aspetto delle bambole rivali, ovvero quello di Sasha, Yasmin, Jade e Cloe. Per non parlare del fatto che la mamma di Sasha la chiama con l'appellativo "Bunny Boo", che sarebbe anche il nickname della Sasha delle bambole. Nonostante queste coincidenze però, non ci sono prove concrete che si tratti di un riferimento alla Bratz, non avendo questi personaggi un vero e proprio nome nel film, ma venendo chiamate soltanto "compagne di scuola media".

La copertina di Bratz (dvd)

La risposta delle Bratz

Le Bratz sono prodotte dalla MGA Entertainment e sono storiche nemiche della Barbie prodotta dalla Mattel che fino alla loro introduzione, era leader indiscussa del settore di vendita dei giocattoli. Quest'ultima ha citato in giudizio la MGA Entertainment e Carter Bryant, ex disegnatore di bambole per la Mattel accusando Bryant di aver rivelato alla concorrenza alcuni segreti industriali della ditta. Insomma, è noto che le due aziende sono concorrenti storiche da sempre. Quando Barbie, che sta avendo un enorme successo al box office, è sbarcato al cinema il canale Tik Tok ufficiale delle Bratz ha pubblicato un video in cui sembrava che anche le sue famose bambole stessero andando a vedere il film più atteso dell'anno, per poi rivelare all'ultimo che stavano andando a vedere Oppenheimer. La didascalia recita "Not pink, punk!!" motto contrapposto da sempre a Barbie.