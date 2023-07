Barbie: il playset con piscina e accessori estivi è sceso di prezzo su Amazon

Su Amazon il playset di Barbie con piscina è scontato; non lasciatevi scappare un'occasione imperdibile per tutti i fan del film e della bambola.

Il playset con piscina e accessori estivi di Barbie è attualmente in offerta su Amazon. Sfruttate anche voi lo sconto per recuperare un playset perfettamente in tema con questo periodo dell'anno. Sul sito potete trovarlo a 19,99€, con uno sconto del 6% dal prezzo base. Se interessati passate dal box si seguito.

Entrando più nel dettaglio, il playset di Barbie con piscina comprende: una piscina in cui poter immergere la vostra bambola preferita, con tanto di scaletta, un asciugamano colorato, due bevande rinfrescanti e i portabicchieri incorporati. Con gli accessori è compreso un costume floreale perfetto per l'estate, da far indossare a Barbie.

Il caldo afoso di questo periodo è arrivato pure a Barbieland, e quale miglior soluzione di una festa in piscina per contrastarlo? Unitevi anche voi al mondo di Barbie con questo playset imperdibile.