Barbie: di che segno zodiacale sono tutti i personaggi del film? [VIDEO]

La Warner Bros. UK, insieme alla Warner Bros. Ireland, ha pubblicato su Instagram l'oroscopo di Barbie. Nel video ad ogni personaggio del film viene assegnato un segno zodiacale. Nella descrizione si legge "This Barbie loves astrology". Vediamo un pò i più divertenti.

Il video condiviso da Warner Bros. UK e Warner Bros. Ireland:

Tra i più esilaranti troviamo il segno del gemelli associato a Barbie stramba (Kate McKinnon) che scherza sul suo taglio di capelli funky e sul fatto che viva in una cantina, sicuramente un personaggio anticonformista. Poi l'egocentrica Barbie stereotipo (la protagonista Margot Robbie) "Tutti mi adorano e pensano che io sia cool e carina" dice in una battuta. Il drammatico scorpione Ken(Kingsley Ben-Adir): "Stavamo combattendo perché non sapevano chi eravamo" dice in un discorso rivolto ai compagni. La stakanovista capricorno Barbie giornalista (Ritu Arya) "Ho lavorato duro, quindi me lo sono meritata" afferma mentre riceve il premio Pulitzer. E infine il confuso Allan (Michael Cera) che come l'acquario vive tra le nuvole e l'eccentrico e melodrammatico Ken con il segno dei pesci. E voi, vi rispecchiate in questi personaggi?

Barbie, la versione stramba della bambola ispirata da Psyco

La campagna di marketing

Mentre Barbie infiamma i box office., tantissime sono state le iniziative di marketing per l'uscita del film tra accessori, indumenti, trucchi e persino cibo. Tra queste le più significative sono state la collezione Barbie The Movie x Superga, le borse e accessori di Kipling nella Barbie x Kipling, le edizioni limitate delle scarpe di Aldo e Forever 21 e, addirittura, un'intera villa Dreamihouse su Airbnb a Malibù. Iconici poi le collaborazioni con i brand di moda di lusso come Versace e Schiapparelli che hanno ricreato i look più iconici di Barbie sfoggiati da Margot Robbie alle prime mondiali. Barbie è attualmente in tutte le sale italiane.