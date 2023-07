Barbie, Noah Baumbauch diserta la premiere per lo sciopero: 'Niente accade a Hollywood senza sceneggiatori'

Noah Baumbauch non si è presentato alla premiere di Barbie a causa dello sciopero della WGA e la compagna Greta Gerwig ha rilasciato una dichiarazione in sua vece.

Barbie di Greta Gerwig ha tenuto la sua sontuosa prima mondiale a Los Angeles questa domenica, conquistando lo Shrine Auditorium e colorando di rosa la città degli angeli. Tuttavia, in molti hanno notato un'assenza importante alla premiere, quella di Noah Baumbach, co-sceneggiatore del film e partner di Gerwig.

Barbie: Margot Robbie nella prima foto del film

"Noah Baumbach, il mio partner di scrittura e co-creazione, il mio compagno nell'amore, nella vita e nell'arte, non è qui. Sta sostenendo con passione la lotta del Writers Guild of America", ha detto spiegato la Gerwig. "È un amante delle Barbie. Niente in 'Barbie' sarebbe successo senza di lui, proprio come secondo lui niente a Hollywood accade senza gli sceneggiatori".

Barbie: Margot Robbie allo specchio in una scena

La pellicola, diretta dalla stessa Greta, è il primo adattamento cinematografico live action della celebre serie di fashion doll della Mattel Barbie. Ricordiamo che il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 21 luglio 2023 ed in quelle italiane il 20 luglio dello stesso anno.