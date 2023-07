Barbie: Michael Cera svela il regalo ricevuto da Greta Gerwig e perché non è coinvolto nella chat di gruppo

Michael Cera ha svelato di essere stato escluso dalla chat di gruppo del cast di Barbie (che arriverà nei cinema italiani dal 20 luglio), spiegando anche il motivo tecnico della situazione.

L'attore, nell'intervista rilasciata al magazine People, ha inoltre rivelato il regalo ricevuto dalla regista Greta Gerwig.

Il personaggio di Michael Cera

Nel film Barbie l'attore Michael Cera ha il ruolo di Allan, un personaggio secondario del mondo di Barbie introdotto sul mercato nel 1964, presentandolo come il miglior amico di Ken e poi marito di Midge, con cui ha avuto dei figli. La scelta della Mattel, all'epoca, non era stata accolta in modo particolarmente positivo dai genitori.

Nel film la parte di Midge, che verrà mostrata incinta, è stata interpretata da Emerald Fennell.

Il racconto dell'attore

Cera, spiegando perché non poteva essere coinvolto nella chat del cast, ha raccontato: "Io non ho un iPhone, ho un cellulare a conchiglia. Ma penso comunque che non dovrei appartenere alla chat di gruppo perché il mio personaggio, Allan, è in un certo senso nel proprio piccolo mondo".

Michael ha quindi aggiunto: "Il dono di Greta Gerwig per me quando sono arrivato è stato un picture disc dell'album No Strings Attached degli NSync, che sembrava come un faro per guidarmi attraverso la storia di questo personaggio".