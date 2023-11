Barbie: Matt Bomer ha svelato perché ha rifiutato il ruolo di Ken

Matt Bomer, in una nuova intervista, ha spiegato perché ha deciso di rifiutare la possibilità di interpretare Ken nel film Barbie.

Matt Bomer ha svelato perché ha deciso di non interpretare Ken nel film Barbie diretto da Greta Gerwig.

L'attore, intervistato da Vanity Fair, ha rivelato qualche dettaglio di quanto accaduto durante il casting del progetto campione di incassi.

Il casting di Barbie

L'attore ha quasi fatto parte del gruppo di star coinvolte da Greta Gerwig per realizzare Barbie. Matt Bomer ha raccontato: "Ho registrato la mia audizione da solo, ho interpretato alcuni Ken diversi. E mi sono vestito in modo differente per ogni versione del personaggio".

La star di Doom Patrol e Fellow Travelers ha quindi proseguito: "Ho registrato le battute delle altre persone coinvolte nei miei dialoghi con il mio registratore e poi mi sono concesso il tempo di rispondere".

Barbie: Allan, Ken e Aaron, quando il maschilismo tossico miete vittime anche tra gli uomini

Bomer ha però rinunciato all'opportunità di interpretare Ken perché ha preferito non trascorrere troppo tempo distante dalla propria famiglia. Barbie è stato infatti girato a Londra e questo avrebbe costretto Matt ad andare all'estero per lavorare.

Gerwig, in precedenza, aveva spiegato che altri attori avrebbero dovuto fare un cameo, tra cui Bowen Yang, Dan Levy e Ben Platt.