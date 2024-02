Barbie, Margot Robbie:'Spero venga ricordato per decenni'

A distanza di parecchi mesi dall'uscita nelle sale, Barbie rimane uno dei film maggiormente al centro dei dibattiti legati al cinema e la sua protagonista, Margot Robbie, spera che il film sia apprezzato anche negli anni a venire.

Barbie: i piedi di Margot Robbie in una scena

Margot Robbie è candidata all'Oscar per il miglior film in quanto produttrice del lungometraggio diretto da Greta Gerwig. Qualche settimana fa è scoppiata la polemica intorno alla mancata candidatura di Margot Robbie come attrice e di Greta Gerwig come miglior regista ai prossimi premi Oscar.

La speranza di Margot Robbie

"L'obiettivo è sempre che un film resista alla prova del tempo. E ci sono film che continuo a guardare, tutti rivediamo film di venti, trenta, cinquanta, sessant'anni fa che oggi sembrano altrettanto potenti come lo erano allora. E questo è il segno di un grande film. Quindi, spero davvero che Barbie sia apprezzato e continui a sentirsi rilevante nei decenni a venire".

L'attrice ha spiegato di non ricordare un film che abbia catturato l'immaginazione di tutto il mondo, con il pubblico in sala vestito ad hoc per il film dai tempi della saga di Harry Potter:"Non sembra esserci ancora un paragone con un film che abbia colpito lo zeigeist nel modo in cui ha fatto Barbie mentre affronta conversazioni culturali incendiarie mentre inietta anche un'enorme quantità di gioia e con questa dimensione di budget".

Barbie sarà protagonista alla Notte degli Oscar con otto candidature ricevute, tra cui quella al miglior film.