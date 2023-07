Barbie, Margot Robbie ringrazia i fan che la scambiano per Emma Mackey

In un segmento di BuzzFeed Celeb in onda su YouTube lunedì, la star di Barbie Margot Robbie è stata intervistata insieme alla co-star nel film Ryan Gosling e si è soffermata sulla somiglianza con la collega Emma Mackey, che spesso conduce a fraintendimenti da parte dei fan.

L'attrice ha dichiarato di non essere infastidita dai fan che la confondo per Mackey:"Quando le persone si avvicinano e mi dicono 'Ti ho amata in Sex Education' io dico solo 'Grazie, grazie mille'". Inizialmente in Barbie la presenza di Emma Mackey, che interpreta Barbie fisica, doveva essere anche il pretesto per uno scherzo nella trama in cui si fa riferimento proprio alla somiglianza tra le due attrici.

"Stavamo per fare una battuta sul fatto che sembriamo simili ma una volta vestite come le nostre Barbie abbiamo pensato:"Non ci somigliamo così tanto". Quando lei è diventata mora e io avevo i capelli biondi non eravamo così simili. Quindi non abbiamo messo quella battuta nel film".

Emma Mackey interpreta una delle altre Barbie ovvero Barbie fisica, un'altra versione della bambola che ha vinto un premio Nobel per la fisica.