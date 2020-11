Pirati dei Caraibi, Margot Robbie parla del reboot al femminile: "È così eccitante"

Margot Robbie non ha rinunciato ad esprimere il proprio entusiasmo per il reboot al femminile di Pirati dei Caraibi che la vedrà protagonista.

Margot Robbie ha parlato del reboot al femminile di Pirati dei Caraibi che la vedrà protagonista, dicendosi eccitata all'idea di poter lavorare nuovamente con la sceneggiatrice Christina Hodson, già autrice di Birds of Prey.

Oscar 2020: Margot Robbie sul red carpet

Durante una recente intervista rilasciata a Collider per promuovere l'uscita di Dreamland, film diretto da Miles Joris-Peyrafitte che la vede protagonista al fianco di Finn Cole, Margot Robbie ha sfoggiato uno dei suoi sorrisi più belli quando la giornalista le ha chiesto delucidazioni riguardanti il nuovo film "piratesco" che la coinvolgerà prossimamente. Alla domanda: "Cosa pensate di poter aggiungere alla saga, te e Christina, che non si sia già visto finora?", l'attrice ha risposto nel seguente modo:

"Un sacco di girl power! No, diciamo che è troppo presto per parlarne, ma apprezzo l'entusiasmo generale. Ovviamente amo Christina. Non sarò produttrice del film, quindi mi siederò e aspetterò che vada avanti il processo nel modo in cui ti è permesso di fare in qualità di attrice, che è bello da fare ogni tanto, senza troppo stress. Siamo comunque davvero eccitate al pensiero di aggiungere una chiave di lettura al femminile a quel mondo".

Birds Of Prey - E la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: Margot Robbie durante una scena del film

La Christina a cui si fa riferimento in questo caso è Christina Hodson, che sarà sceneggiatrice del nuovo film prodotto dalla Disney ed è stata già autrice di Birds of Prey, film arrivato nei cinema negli scorsi mesi che ha visto Margot Robbie impegnata sia come produttrice che come interprete principale nel ruolo di Harley Quinn.

L'annuncio del reboot al femminile dei Pirati dei Caraibi ha diviso i numerosi fan del franchise: alcuni si sono detti entusiasti e convinti del fatto che Margot Robbie possa essere un'ottima piratessa; altri, invece, hanno storto il naso perché contrari ad un nuovo film della saga senza Johnny Depp. Ricordiamo che il film è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe essere una storia totalmente originale e non legata al racconto che ha visto per anni protagonista Depp, storico interprete di Jack Sparrow.