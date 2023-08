Barbie, l'ascesa al box-office sembra inarrestabile

A meno di due settimane dall'uscita nelle sale Barbie di Greta Gerwig ha superato la soglia degli 800 milioni di dollari al box-office globale, avviandosi a diventare il secondo film dell'anno a superare l'ambito traguardo del miliardo di dollari d'incasso dopo Super Mario Bros. - Il film.

Un'ascesa al botteghino che è destinata a non fermarsi tanto presto. Il film con protagonista Margot Robbie ha registrato il miglior debutto dell'anno con 162 milioni di dollari incassati nei primi tre giorni. In attesa dell'uscita sul mercato italiano, Barbie ha trovato grande riscontro in Regno Unito (61 milioni), Messico (41 milioni), Brasile (33 milioni), Australia (30 milioni) e Cina (28 milioni).

Un grande risultato per Warner Bros. dopo alcune delusioni al box-office. Dopo il successo di Barbie, Greta Gerwig si appresta a dirigere Le cronache di Narnia, un altro entusiasmante progetto per la regista di Lady Bird e Piccole Donne.

In Barbie la protagonista, interpretata da Margot Robbie, vive a Barbieland insieme alle altre versioni di Barbie e alle versioni di Ken. Un giorno si accorge di non essere perfetta e si trova costretta a partire per il mondo reale, alla ricerca di quella felicità che tanto le manca.

Nel cast del film anche America Ferrera, Will Ferrell e Michael Cera.