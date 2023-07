Barbie: l'intervista di Margot Robbie e Ryan Gosling con i cuccioli scivola in un esilarante caos (VIDEO)

Margot Robbie e Ryan Gosling hanno rilasciato una divertente intervista mentre interagivano con dei cuccioli, prima dell'uscita di Barbie nelle sale prevista per il 20 luglio, e la situazione è presto sfuggita di mano alle due star, scivolando in un esilarante caos.

BuzzFeed, come accaduto in passato, ha posto delle domande alle due star mentre intorno a loro c'erano dei cuccioli in attesa di adozione e, come aveva previsto l'interprete di Ken, gli adorabili cagnolini non si sono fatti problemi nel creare qualche preoccupazione.

Durante la promozione di Barbie, Margot Robbie e Ryan Gosling sono stati i protagonisti del video con cui BuzzFeed promuove l'adozione di cani in cerca di una famiglia, e oltre a condividere molte curiosità, le due star hanno dovuto fare i conti con dei comportamenti fuori controllo dei simpatici cuccioli.

L'interprete di Ken ha subito espresso la propria preoccupazione per il possibile caos suscitato dall'entrata in scena degli amici a quattro zampe e i suoi timori si sono concretizzati poco dopo tra risse e incapacità di controllare i propri bisogni fisiologici di fronte alla telecamera.

Mentre Margot rispondeva con attenzione ai quesiti, parlando di argomenti come i pigiama party del cast o l'esperienza di girare il film diretto da Greta Gerwig, la star canadese si è concentrata maggiormente nel tentativo di evitare litigi tra i cuccioli, ricordando ai suoi nuovi amici "che vivono in una società" e chiedendosi se ci fossero dei motivi alla base delle risse tra cagnolini, ironizzando sul fatto che forse non avrebbe dovuto intervenire perché "sembra una questione personale".

Barbie, Margot Robbie ringrazia i fan che la scambiano per Emma Mackey

Gosling, nonostante le difficoltà nel gestire i cuccioli, ha scherzato sul fatto che il ruolo che sente più vicino è quello di Young Hercules, invitando però i fan a evitare di cercare informazioni sulla serie, sulla sua abitudine di "rubare" oggetti di scena di valore che possono essere messi in tasca alla fine delle riprese e sulla parte di Ken.