Barbie, il film di Greta Gerwig uscirà nelle Filippine con la scena della mappa nascosta

Nel corso dell'ultima settimana Barbie, il nuovo film diretto da Greta Gerwig, è finito nell'occhio del ciclone in Asia a causa di una scena con una controversa mappa del Mar Cinese Meridionale che avrebbe fatto infuriare Vietnam e Filippine.

Probabilmente il film verrà distribuito nei cinema filippini il prossimo 19 luglio, come previsto inizialmente ma senza la sequenza che ha fatto scalpore tra i censori, perché sulla mappa si nota la linea dei nove tratti che rappresenta le rivendicazioni territoriali della Cina, contestata da diversi governi della regione asiatica.

Proprio per questo motivo, il Vietnam ha deciso di bandire Barbie dalle proprie sale. The Philippines Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) ha affermato di aver finalmente stabilito, dopo la proiezione davanti al Dipartimento degli Affari Esteri e all'Ufficio del Procuratore Generale che la mappa presente nel film non intendeva rappresentare la linea dei nove tratti:"Il Comitato di Revisione è convinto che la controversa scena non rappresenti 'la linea dei nove tratti'. La mappa rappresenta il percorso del viaggio immaginario di Barbie da Barbie Land al 'mondo reale' come parte integrante della storia".

Tuttavia, l'MTRCB ha chiesto a Warner Bros. di nascondere la sequenza per non creare fraintendimenti nel pubblico.

Nel cast di Barbie, oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling, rientrano anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ncuti Gatwa, Emma Mackey e Simu Liu.