Barbie, Greta Grewig ha pensato di 'sparare' a un dirigente Mattel durante la battaglia in spiaggia

Gli sceneggiatori di Barbie Greta Gerwig e Noah Baumbach volevano sparare a un dirigente della Mattel durante la battaglia in spiaggia nel copione originale, ma l'azienda di giocattoli ha mostrato perplessità a riguardo. Gerwig e Baumbach hanno raccontato la vicenda durante un'intervista con Tony Kushner, rivelando che una delle prime note della Mattel sulla sceneggiatura, riguardava proprio questa "uccisione".

Nel terzo atto di Barbie, ha luogo una vera e propria battaglia sulla spiaggia tra i personaggi di Ken in lotta tra loro. È in questo momento che Will Ferrell, che interpreta l'amministratore delegato della Mattel, arriva a Barbieland con gli altri dirigenti Mattel e uno di loro viene colpito da una freccia finta.

"C'era una nota da parte della Mattel quando abbiamo girato la prima volta la sceneggiatura. A pagina 111 e c'era scritto così: 'Bisogna sparare a un dirigente della Mattel?'. All'epoca pensavamo: 'Dovrebbe essere nella pubblicità'", ha detto Baumbach.

Gerwig ha poi specificato che "tutti gli appunti avevano un punto interrogativo alla fine", sottolineando come l'amministratore delegato della Mattel, Ynon Kreiz, gli abbia concesso molta fiducia e la libertà di fare satira sull'azienda. "Non era come dire: 'Questo deve succedere'. Era piuttosto: 'Ma deve proprio accadere?'", ha concluso la regista di Lady Bird.

Buchi di Tra(u)ma nel film Barbie: Barbieland? La disegnano così!

Barbie: una scena del film

Le divergenze creative

La Mattel però non è sempre stata d'accordo con le idee che Gerwig e Baumbach hanno proposto per il film. Tra alcune scene che i dirigenti dello studio volevano eliminare vi era quella in cui Barbie, arrivata nel mondo reale, incontra una donna anziana (Ann Roth) su una panchina e le dice che è bellissima. "Amo così tanto quella scena. E la donna anziana sulla panchina è la costumista Ann Roth. È una leggenda. È un momento di cul-de-sac, in un certo senso - non porta da nessuna parte. E la Mattel aveva suggerito di tagliarla e io ho detto: 'Se taglio la scena, non so di cosa parli questo film'. Per me, quello è il cuore di Barbie. Il modo in cui Margot interpreta quel momento è così delicato e non forzato'", ha rivelato la regista a Rolling Stone.

Dopo aver debuttato al cinema lo scorso luglio, infiammando il box office americano e quello italiano, Barbie è ora disponibile sulle principali piattaforme digitali per l'acquisto e il noleggio.