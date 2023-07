Barbie, Greta Gerwig: 'Ho sempre pensato al piede arcuato come a un Bat-Segnale'

Barbie ha finalmente fatto il suo debutto con la première mondiale di Los Angeles domenica scorsa, su un tappeto rosa trasformato in una vera e propria Barbie Land. Greta Gerwig, che ha diretto e co-sceneggiato il film, ha parlato delle origini della pellicola, della sceneggiatura che ha immediatamente colpito Margot Robbie e del celeberrimo piede arcuato di Barbie.

"L'abbiamo scritto in un momento così specifico, nel bel mezzo del lockdown, e ricordo di aver pensato: 'Non so nemmeno se ci saranno ancora film, ma nel caso in cui dovessero ancora esserci, allora scriviamo la cosa più stravagante, anarchica e divertente possibile'", ha detto la Gerwig a The Hollywood Reporter.

Barbie: i piedi di Margot Robbie in una scena

La Gerwig, in seguito, ha commentato la reazione dei fan al piede della Robbie in Barbie, che rimane arcuato quando si toglie i tacchi: quando i suoi piedi si appiattiscono improvvisamente, qualcosa non va nel mondo di Barbie. La cineasta ha spiegato: "Ho sempre pensato al piede arcuato come a un Bat-Segnale, ma tutti mi dicevano: 'Ho visto il Bat-Segnale, ho risposto alla chiamata!'".

Issa Rae, che interpreta la Barbie Presidente nel film, ha scherzato: "Grazie a Dio non hanno mai tolto le mie scarpe nel film perché il mio piede non sarebbe stato altrettanto elegante. Sono rimasta sorpresa, ero tipo: 'Margot, quel piede era tuo?' E lei ha detto: 'Sì'. La fiducia che devi avere in te stessa, dice tutto di lei. Tutto quello che devi sapere su di lei è il fatto che ha il suo piede arcuato senza sforzo in quel film. Ed è già un piede iconico."