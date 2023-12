Barbie, Greta Gerwig ha visionato 'centinaia di Birkenstock' prima di trovare il colore perfetto

Greta Gerwig ha organizzato un 'casting di Birkenstock' per trovare il colore perfetto da utilizzare nel film Barbie.

Greta Gerwig e Jacqueline Durran hanno lavorato insieme a Piccole donne, viaggiando fino a Docklands, zona est di Londra, per trarre ispirazione per l'adattamento cinematografico del romanzo. La coppia si è ritrovata a lavorare insieme anche all'ultimo film di Gerwig, Barbie, anche se la regista non pensava che Durran accettasse.

"Quasi la uccido con quel film" ha dichiarato Gerwig, riferendosi ai 200 cambi di costume per Piccole donne. Durran ha risposto affermativamente. Greta Gerwig ha raccontato di aver visto decine e decine di Birkenstock prima di scegliere il colore adatto da utilizzare nel film:"La Birkenstock alla fine mostra come Barbie cambia dall'inizio alla fine. Volevamo fosse rosa perché comunque è Barbie. Abbiamo guardato il rosa acceso. Ce n'erano centinaia e questo (Arizona Big Buckle Nubuck Vegan Leather Birkenstocks in Rose) era sobrio. Sembrava dolce, affascinante e perfetto. [...] Sento che abbiamo visionato cento versioni".

Barbie, diretto da Greta Gerwig e con protagonista Margot Robbie e Ryan Gosling, racconta la storia di Barbie (Robbie) che vive a Barbie Land e un giorno è costretta a lasciare il proprio mondo perché scopre di non essere una bambola perfetta. Senza un luogo dove stare, Barbie finirà nel mondo degli umani per cercare di ritrovare la felicità.

Nel cast, oltre a Robbie e Gosling, anche America Ferrera, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Rhea Perlman e Will Ferrell.