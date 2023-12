Barbie, Greta Gerwig adorava vedere i fan vestiti di rosa

Greta Gerwig ha conquistato il 2023 al cinema con il suo ultimo film da regista, Barbie, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. Il lungometraggio dedicato all'iconica bambola Mattel ha dominato il box-office in tutto il mondo ma Gerwig ha dichiarato di essere rimasta piuttosto sorpresa da un dettaglio in particolare.

Intervistata dal magazine Empire, la regista ha confessato di essere rimasta scioccata ma entusiasta di vedere gli spettatori presentarsi alle proiezioni di Barbie vestiti di rosa:"La cosa del rosa devo dire che è stata una roba totalmente naturale e non qualcosa che avrei potuto prevedere. Non sapevo che la gente avrebbe fatto così".

Un quartiere in rosa

"Vivo a New York e ho visto tutte queste persone girare in rosa nel mio quartiere. È stato semplicemente incredibile. E poi vedo uomini vestiti di rosa e penso 'Sono tutti andati a vedere Barbie'. È stato molto dolce. Mio figlio, che ha quattro anni, ha detto 'Mamma, oggi ci sono molte Barbie qui'. Non ha visto il film, non sa cosa significhi. Ma ha un'idea. Inoltre, da amante del cinema, il fatto che i film fossero al centro di una conversazione globale è straordinario" ha dichiarato Gerwig.

Barbie racconta la storia della famosa bambola prodotta da Mattel e interpretata da Margot Robbie, che scopre di non essere perfetta come pensava e si trova costretta a lasciare Barbie Land per raggiungere il mondo degli esseri umani e ritrovare la propria felicità.

La regista ha confessato che il suo sogno era riscontrare commozione negli spettatori nella scena in cui appare Ruth Handler (Rhea Perlman):"Quando Ruth dice 'Prendi le mie mani... Ora chiudi gli occhi... Ora senti'. [...] Avevo questa speranza segreta per il film, di potersi trovare a piangere inaspettatamente senza motivo".