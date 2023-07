Barbie, Google è in rosa per i protagonisti del film

Google si tinge di rosa per i protagonisti del nuovo film di Greta Gerwig, Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling.

Google ha deciso di fare una sorpresa a tutti i fan di Barbie. In occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche del film, prevista giovedì 20 luglio in Italia, il principale motore di ricerca del web ha deciso di dipingersi di rosa. Digitando il titolo del film o il nome delle regista o dei protagonisti la pagina web si colora improvvisamente della tinta che sta tappezzando il web e i social ormai da mesi.

La vernice rosa è esaurita a causa di Barbie e del lavoro svolto sul set, ha dichiarato Greta Gerwig qualche settimana fa. Tuttavia, per tingere il web serve molto meno. E Google, che in passato aveva già dato prova di fantasia e creatività da questo punto di vista, non si è lasciato sfuggire la possibilità di ricordare agli utenti di internet che tra pochi giorni il film sarà visibile nei cinema di tutto il mondo.

Barbie, diretto da Greta Gerwig, racconta la storia della celebre bambola targata Mattel, Barbie (Margot Robbie), costretta a fuggire da Barbieland perché ritenuta non perfetta. Decisa a trovare la propria felicità, Barbie si dirigerà verso il mondo degli esseri umani. Nel cast del film anche Ryan Gosling nei panni di Ken, lo storico fidanzato di Barbie.

Margot Robbie è anche produttrice del progetto mentre Greta Gerwig si cimenta da regista in un nuovo lungometraggio, dopo l'ottimo riscontro di Lady Bird e Piccole donne.