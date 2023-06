Barbie: il doppio senso contenuto nel poster francese potrebbe essere una precisa strategia di marketing

Il poster francese del film Barbie ha scatenato molti commenti e critiche a causa di un doppio senso, forse involontario o studiato per aumentare l'attenzione sul progetto con star Greta Gerwig e Ryan Gosling.

L'immagine è perfettamente in linea con quelle già diffuse online in varie lingue, ma la traduzione della frase che accompagna l'immagine ha dato il via ad alcuni dubbi.

La frase che ha sorpreso i fan francesi

Nel poster di Barbie, in arrivo il 21 luglio nelle sale italiane, si legge "Elle peut tout faire. Lui, c'est juste Ken". La frase, letteralmente, significa: "Lei può fare tutto. Lui è semplicemente Ken". Nello slang francese, tuttavia, ken è un sinonimo di fuck. La frase diventa quindi: "Lei sa come fare tutto. Lui semplicemente sa come sco**re".

Numerosi utenti francesi di Twitter hanno fatto notare come ken, che dagli anni '80 è diventato un modo per fare riferimento a forniquer, e c'est, essendo omofono di sait (sa), possono far cambiare radicalmente il significato della frase riportata sul poster.

Dopo la diffusione del poster c'è chi ha sostenuto si sia trattato di una scelta precisa, visto che la frase iniziale nella versione originale delle locandine era Barbie is everything, ovvero Barbie è tutto, senza alcun riferimento a eventuali capacità.

Il commento dello studio

Una fonte di The Hollywood Reporter che lavora nel campo del marketing sostiene che sia stata una scelta lessicale precisa: "Non c'è nessun modo in cui una persona madrelingua francese avrebbe potuto non notare la battuta. In realtà è quasi geniale".

Warner Bros non ha inoltre voluto commentare quanto accaduto, dichiarando solo che l'attenzione alla campagna di marketing dimostra l'interesse nei confronti dell'uscita del film in Francia_".