Barbie: dopo il successo clamoroso del film di Greta Gerwig arriva un nuovo film d'animazione

La famosa bambola Mattel sta per tornare al cinema dopo il successo del film con Margot Robbie e Ryan Gosling ma questa volta in un progetto animato.

A due anni di distanza dal live action con Margot Robbie e Ryan Gosling, diretto da Greta Gerwig, Barbie avrà per la prima volta un film d'animazione destinato alle sale cinematografiche.

Prodotto da Illumination e Mattel, il film cercherà di prolungare il successo ottenuto dal lungometraggio della regista di Piccole donne. Barbie è apparsa in oltre 50 film d'animazione, tutti destinati all'home video o allo streaming.

Barbie è pronta a tornare al cinema

Il film di Greta Gerwig ha fatto la storia, incassando oltre 1,3 miliardi al box-office, e l'amore per la celebre bambola Mattel non si è certo affievolito.

Barbie ora cercherà di sfruttare l'entusiasmo generato dal film del 2023 per proseguire il proprio percorso di crescita anche nel cinema d'animazione, che spesso l'ha vista protagonista ma non le ha mai concesso il grande schermo in un progetto a lei interamente dedicato.

Margot Robbie e Ryan Gosling in una scena di Barbie

L'obiettivo è quello di conquistare il pubblico per seguire le orme del progetto vincente firmato Greta Gerwig e Margot Robbie.

Il successo del live action di Barbie previsto da Margot Robbie

Ben prima che il film di Gerwig uscisse nelle sale, la star di The Wolf of Wall Street aveva capito che Barbie avrebbe avuto successo:"Credo che nella riunione in cui ho presentato il progetto, ho detto che gli studios guadagnano tanto quando hanno il coraggio di abbinare una grande idea a una regista visionaria, facendo l'esempio dei dinosauri e [Steven] Spielberg" spiegò Robbie.

"Ho detto che ora avevano Barbie e Greta Gerwig, e credo di aver detto loro che il film avrebbe incassato un miliardo di dollari. Forse stavo esagerando... ma dovevamo pur farlo, questo film!" concluse l'attrice.

Margot Robbie in una scena di Barbie

Il film di Greta Gerwig comprendeva nel cast anche Ryan Gosling nel ruolo del primo Ken, insieme ad America Ferrera, Will Ferrell, Ncuti Gatwa, Michael Cera, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Emma Mackey e Rhea Perlman.