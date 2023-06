Barbie, Amy Schumer sulla precedente versione del film: 'Non era abbastanza femminista'

Amy Schumer ha parlato del motivo che l'ha spinta ad abbandonare il ruolo di protagonista di Barbie, un film che era stato scritto da Hilary Winston.

L'attrice era coinvolta come protagonista e, insieme alla sorella Kim Caramele, aveva intenzione di realizzare una nuova versione dello script firmato da Hilary Winston.

La spiegazione dell'attrice

Durante la sua partecipazione alla trasmissione Watch What Happens Live, Amy Schumer ha ammesso che non ha abbandonato il progetto a causa di un altro impegno, ma la causa dell'addio al film di Barbie sono le "differenze creative".

L'attrice ha aggiunto: "Non vedo l'ora di vedere il film con Margot Robbie, sembra fantastico. Penso di aver detto che fosse per dei problemi con le tempistiche, ma in realtà era semplicemente per differenze creative".

Amy ha sottolineato: "Ora se ne è occupato un nuovo team e sembra sia davvero femminista e fantastico, quindi vedrò il film".

Schumer ha quindi confermato ad Andy Cohen che lo script che le era stato proposto "non sembrava femminista e cool". L'attrice ha poi spiegato che avrebbe dovuto capire che il progetto non era in linea con i suoi desideri e le sue esigenze quando la Sony le aveva regalato un paio di scarpe Manolo Blahnik per celebrare il suo casting.