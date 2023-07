Barbie ha le migliori prevendite degli ultimi mesi restando alle spalle di Avatar: La via dell'acqua

L'interesse per il film Barbie sembra in costante aumento e le prevendite sono le migliori degli ultimi mesi, restando alle spalle solo del sequel di Avatar.

Barbie sembra abbia ottenuto l'attenzione degli spettatori e il film di Greta Gerwig sta ottenendo i migliori risultati relativi alle prevendite dopo quelli di Avatar: La via dell'acqua.

Il lungometraggio in uscita il 20 luglio sembra non avere rivali per quanto riguarda il debutto nelle sale americane, potenzialmente arrivando anche a quota 130 milioni di dollari.

Un debutto record

Le fonti di Deadline sostengono infatti che Barbie, di cui potete leggere la nostra recensione, debutterà nei cinema a quota 130 milioni di dollari. Warner Bros, attualmente, prevede un'apertura a 75 milioni, mentre altri siti hanno sostenuto arriverà senza troppi problemi a 90-125 milioni.

BoxOffice Company - che offre a realtà come Google, IMDB, Bing, TikTok e Apple alcuni servizi come gli orari della programmazione delle sale - sostiene che il progetto prodotto in collaborazione con Mattel stia superando tutti i titoli distribuiti dopo Avatar: La via dell'acqua grazie alle prevendite.

Il doppio spettacolo Barbie-Oppenheimer, in base ad AMC e National Association of Theatre Owners, dovrebbe inoltre superare quota 200.000 spettatori in Nord America pronti a vedere entrambi i film nella stessa giornata.

Michael O'Leary, presidente e CEO di NATO ha dichiarato: "I film si sono confermati ancora una volta in grado di catturare la nostra immaginazione dal punto di vista culturale, con il cinema che si dimostra lo spazio definitivo dove andare e far parte di un'esperienza condivisa".

Barbie: tutto quello che sappiamo sul film di Greta Gerwig

I dettagli del film

La sinossi di Barbie anticipa: Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

Gerwig ha firmato la sceneggiatura di Barbie in collaborazione con Noah Baumbach.

Tra gli interpreti, oltre a Margot Robbie e Gosling, ci sono anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt , Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Fanno parte del cast del film anche Ana Cruz Kayne, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, e il premio Oscar Helen Mirren.