Barbenheimer: il film si farà davvero, ecco di cosa parlerà

L'uscita di Barbie e di Oppenheimer nello stesso giorno (negli Stati Uniti) di luglio 2023 ha scatenato in rete il fenomeno conosciuto come Barbenheimer, che ha conquistato i fan di tutto il mondo con meme ed eventi di ogni genere e risultando in un enorme incasso per entrambe le pellicole.

Ora, il fenomeno diventa realtà: il filmmaker low-budget Charles Band ha annunciato che dirigerà e produrrà un film intitolato proprio Barbenheimer, la cui trama ruota intorno alla bambola Dr. Bambi J. Barbenheimer che vive a Dolltopia e che, stufa del trattamento degli umani verso le bambole, decide di bombardare il mondo reale.

Greta Gerwig e Noah Baumbach hanno rivelato qualche retroscena sul processo di scrittura di Barbie dopo una proiezione speciale del film presso la sede della Writers Guild of America West. "Il motivo per cui fai qualcosa è perché stai dicendo a questo pubblico immaginario: 'Forse anche voi ti sentite così?'", ha detto. "Quindi, quando il mondo intero sembra sentirsi così, allora è molto gratificante e molto commovente. Perché a volte le persone rispondono: 'No, non riconosciamo quella sensazione'".

Baumbach ha poi confessato di fronte al pubblico: "Credevo che fosse un'idea terribile, ma Greta mi ha coinvolto in un lavoro eccellente".