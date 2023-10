Barbehneimer ha totalmente sorpreso i responsabili marketing di Warner Bros

L'interesse per Barbenheimer ha sorpreso anche i responsabili del marketing di Warner Bros Pictures, come rivelato in una nuova intervista.

Dana Nussbaum, responsabile a livello mondiale delle campagne dello studio, ha espresso il suo apprezzamento durante la New York Advertising Week.

Una piacevole sorpresa

Dana Nussbaum, EVP del marketing a livello mondiale per Warner Bros Pictures, ha dichiarato parlando di Barbenheimer: "Quella è stata assolutamente una sorpresa per noi, ma una che abbiamo trovato incredibilmente piacevole".

L'arrivo nelle sale di Barbie e Oppenheimer, il film diretto da Christopher Nolan, erano due progetti completamente diversi: "Quello è stato un grandioso esempio di una sorpresa. Mi piacerebbe prendermi il merito, comunque, ma non è stato assolutamente ideato da noi. Si tratta di qualcosa che è accaduto davvero naturalmente, ma qualcosa su cui abbiamo fatto leva".

Margot Robbie nel film Barbie

Nussbaum ha aggiunto: "Quando abbiamo visto che era lì fuori e che c'era questa conversazione intorno ai film, ci siamo assicurati che Greta e Margot andassero a vedere Oppenheimer. Hanno scattato una foto e ha dato, in un certo senso, il via a questo intero spirito che è stato così incredibile perché all'inizio le persone volevano mettere i due film uno contro l'altro". La responsabile del marketing ha sottolineato: "Quello che abbiamo capito è che ci fosse spazio per entrambi e che si trattava di una fantastica celebrazione della cultura e dell'andare al cinema avere spazio per entrambi e fare una doppia proiezione".

Barbie, recensione: life in plastic it's (not) fantastic!

Nonostante i due film siano usciti in contemporanea in molti mercati, Barbie ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari, mentre Oppenheimer è arrivato a 942 milioni.