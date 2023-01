Jane Fonda preoccupata per il remake di Barbarella con Sydney Sweeney: "Cerco di non pensarci"

Jane Fonda ha rivelato di essere preoccupata per il futuro di Barbarella: 'Cerco di non pensare al remake con Sydney Sweeney.'

Le riprese di Barbarella con Sydney Sweeney stanno per cominciare ma Jane Fonda non sembra esserne affatto entusiasta: a ottobre, EW ha confermato che la star di Euphoria sta collaborando con Sony Pictures per realizzare un remake del celeberrimo film del 1969. "Sono davvero entusiasta del progetto, si tratta di un personaggio così iconico e divertente", ha dichiarato la Sweeney durante un'intervista di Entertainment Tonight.

Nella pellicola originale dell'allora marito regista Roger Vadim, basata sull'omonima serie di fumetti francese, Jane interpretava il ruolo della bella ragazza proveniente dallo spazio che dà il nome al film. Sebbene non siano stati rivelati ulteriori dettagli riguardo al nuovo progetto, la Fonda ha appena affermato di essere "preoccupata".

Durante una recente intervista rilasciata dal The Hollywood Reporter per una storia di copertina, l'attrice ha ammesso che sta cercando di togliersi dalla testa il progetto: "Cerco di non pensarci, a dire la verità, perché altrimenti inizio a preoccuparmi pensando a quello che sarà."

Jane Fonda ha anche rivelato di avere un'idea su come cambiare il titolo di Barbarella al fine di dare al film una svolta femminista: "Avevo un'idea di come farlo che il produttore, Dino De Laurentiis, quando era ancora vivo, decise di non ascoltare. Ma sarebbe potuto diventare un film davvero femminista."