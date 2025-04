Barbara D'Urso torna in tv? L'ultima indiscrezione: insieme a lei ci sarà una famosa collega

Tutte le ipotesi su un programma in Rai per Barbara D'Urso. L'ultimo rumor riguarda una coppia inedita: Barbara D'Urso al fianco di Paola Barale. Ecco cosa sappiamo.

Da quando Barbara D'Urso non è più al timone del pomeriggio di Canale 5, le voci su un suo futuro in Rai si sono fatte sempre più insistenti. Le ipotesi di una conduzione su Rai 1 infatti, sembrano non solo ipotesi: da qualche parte, in Rai, ci sarebbe un progetto per lei. Ma qual è questo progetto?

Intanto, l'ultimo a dare notizia di un impegno professionale per la D'Urso è il settimanale Oggi, secondo cui ci sarebbe in vista uno show in coppia con Paola Barale.

In un articolo di Oggi a firma di Alberto Dandolo infatti, si legge che le due hanno partecipato ad una cena privata nel quartiere Brera di Milano e che, durante la serata, non hanno mai smesso di chiacchierare. Poi Dandolo aggiunge: "Si parla anche di un progetto di coppia allo studio delle due conduttrici, che sancirebbe in questo modo il loro rientro in tv. Le due potrebbero tornare sullo schermo in coppia". Si tratta per ora di un rumor, né viene specificato su quale rete.

L'ipotesi dello show del sabato sera

Più insistenti invece, le voci su un programma Rai. Già nei mesi scorsi, Davide Maggio aveva scritto di un programma per il sabato sera, un format simile a Carramba che Sorpresa: "Nonostante quello che dice Roberto Sergio, sembra che ci sia un progetto per lei che gira tra le scrivanie del settimo piano di Viale Mazzini. Il progetto è di quelli ambiziosi e vedrebbe l'ex conduttrice Mediaset al timone del sabato sera di Rai 1 con una sorta di Carramba Che Sorpresa, con la produzione di Fremantle. Si tratterebbe di una rentrée in grande stile che vedrebbe l'ex conduttrice Mediaset sfidarsi frontalmente con Maria De Filippi che, da anni, è al timone del prime time più prestigioso di Canale 5 per l'intera stagione, con Tu Si Que Vales prima e C'è Posta Per Te poi".

Anche Roberto Alessi aveva scritto che presto avremmo sentito parlare di lei.

Le presenza di Barbara D'Urso in Rai

Che ci fosse una manovra di avvicinamento di Barbara D'Urso verso il pubblico Rai del resto, era chiaro. La conduttrice, uno dei volti Mediaset per eccellenza, era stata prima protagonista di un'intervista nel salotto di Domenica In a marzo dello scorso anno, poi a ottobre, ballerina per una notte nello show di Milly Carlucci.