Ballando con le Stelle 2024, Milly Carlucci chiama Barbara D'Urso: "un personaggio carismatico e popolare"

Questa settimana prende il via Ballando con le Stelle, il celebre programma condotto da Milly Carlucci, giunto quest'anno alla sua diciannovesima edizione. Dopo l'annuncio del cast, oggi, durante la conferenza stampa di presentazione, la conduttrice ha svelato che Barbara D'Urso sarà la 'ballerina per una notte' nella seconda puntata.

Barbara D'Urso torna in televisione

Nelle scorse settimane, attraverso i canali social del programma, abbiamo scoperto le stelle che si esibiranno sulla pista di Rai 1. Successivamente sono stati rivelati i ballerini professionisti che affiancheranno i concorrenti di questa edizione.

Durante la conferenza stampa, Milly Carlucci ha confermato la presenza di Barbara D'Urso come ospite speciale. La conduttrice, lontana dal piccolo schermo da oltre un anno, ha salutato i telespettatori di Pomeriggio 5 nel giugno 2023, ignara del fatto che Pier Silvio Berlusconi avrebbe poi affidato la conduzione del talk show a Myrta Merlino.

Milly Carlucci condurrà Ballando con Le stelle

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Milly Carlucci ha spiegato perché ha scelto di invitare la sua collega. Anni fa avevano già cercato di coinvolgere Barbara D'Urso come "ballerina per una notte", ma gli impegni della conduttrice lo avevano impedito. Nonostante ciò, sono rimaste in contatto e Milly le ha proposto: "Perché non vieni adesso?".

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci rivoluziona il cast dei professionisti, tutte le novità!

Dopo averci pensato, Barbara ha accettato l'invito. La Carlucci ha poi sottolineato che la scelta è caduta su di lei perché "è un personaggio importante" e il programma cerca sempre figure carismatiche, rispettando tutti i tipi di pubblico senza fare distinzioni di valore. Milly è sicura che ci sarà uno scontro tra Barbara e la giurata Selvaggia Lucarelli: "Da noi le polemiche sono incentrate solo sul ballo", ha spiegato.

Cast Ballando con le Stelle 2024