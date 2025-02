Grande Fratello sfida Sanremo! Quando nel 2004 il GF di Barbara d’Urso battè il Festival di Simona Ventura

Un suicidio annunciato? Quasi certamente sì. Fa rumore la decisione Mediaset di mantenere il doppio appuntamento del Grande Fratello meno visto di sempre durante la settimana del Festival di Sanremo. Se la puntata di lunedì 10 febbraio non andrà in contemporanea alla kermesse Rai, in partenza 24 ore dopo, quella di giovedì 13 febbraio vedrà Alfonso Signorini scontrarsi contro Carlo Conti, in una sfida impari che potrebbe portare il Grande Fratello ad ascolti record. Ma in negativo.

Il 4 marzo 2004 è storia della tv

Barbara D'Urso

Eppure non è sempre stato così. Anzi. Nel 2004 la 4a edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D'Urso scrisse un'epocale pagine di storia televisiva. Quel GF, durato 106 giorni e vinto da Serena Garitta, sfidò apertamente il Festival di Sanremo firmato Simona Ventura, passato alla storia per il boicottaggio delle etichette discografiche. E avvenne qualcosa di inimmaginabile. La puntata di giovedì 4 marzo del Grande Fratello, con ospiti i Ricchi e Poveri che cantarono con gli inquilini della Casa più spiata d'Italia, divenne la prima trasmissione nella storia della televisione nostrana a battere in ascolti una serata del Festival di Sanremo, con 8.334.000 telespettatori e il 32,26%. La prima e ultima.

Il Festival di Simona Ventura, alla sua 3a serata, crollò ai 6.961.000 telespettatori, con uno share al 29,28%. L'anno prima c'era stato un assaggio, con il GF dursiano visto da 7.441.000 telespettatori e share al 29,02% contro gli 8.175.000 telespettatori e share al 37,19% del Festival di Baudo vinto da Alexia. Era il 6 marzo 2003. Ma è il 4 marzo 2004 che va in onda uno sfregio incredibile per mamma Rai, con un Sanremo segnato dalla rivolta delle etichette discografiche.

Il Festival di Simona Ventura frenato dal boicottaggio

Come già avvenuto nel 1975, le case discografiche boicottarono la manifestazione a causa di scontri interni con il direttore artistico Tony Renis. In gara tra i big si ritrovarono nomi ai più sconosciuti, con ben 16 esordienti. Vinse Marco Masini nella quasi indifferenza generale, con la media share delle 5 serate al 38,98%. All'epoca fu il peggior risultato di sempre, poi abbattuto nel 2008 da Pippo Baudo e Bianca Guaccero con media al 35,64% di share.

Per Barbara D'Urso, Canale5 e il Grande Fratello fu un risultato eccezionale, quello del 2004. "Non pensavo di poter vincere perché comunque questo è un Festival diverso, può piacere o non piacere, però ha una formula nuova", commentò all'epoca la conduttrice. "Mi aspettavo di contrastare ma non di batterlo". E infatti l'evento non si è mai più ripetuto, anche se Mediaset ha provato a sgambettare il Festival attraverso il suo reality più famoso in altre occasioni.

Le altre sfide dirette GF / Sanremo

Alfonso Signorini

Il 2 marzo 2006 la sesta edizione del Grande Fratello condotta da Alessia Marcuzzi sfida la 3a serata del Festival di Sanremo di Giorgio Panariello. Il GF si ferma ai 5.340.000 telespettatori e ad un 28,44% di share, con la kermesse canora a quota 6.234.000 telespettatori con share al 33,49%. L'anno dopo Canale 5 ci riprova. La settima edizione del Grande Fratello sempre firmata Alessia Marcuzzi sfida il Festival di Pippo Baudo, con il GF incapace di andare oltre i 4.501.000 telespettatori con share al 19,50% e il Festival ad un passo dai 9 milioni di telespettatori con share al 43,58%.

L'evento non si ripete più fino al 2023, quando il Grande Fratello di Alfonso Signorini affonda al 10,88% di share e 1.790.000 telespettatori. Si tratta del peggior dato Auditel di sempre per il reality. È il 9 febbraio e il Festival di Amadeus vola al 57,60% di share, con oltre 9 milioni di telespettatori. Un'autentica umiliazione per il GF che due anni dopo ci riprova con una 18esima edizione che sta già collezionando ascolti record, ma in negativo. Il 13 febbraio 2025 Signorini riscriverà una nuova disastrata pagina del Grande Fratello o sarà Carlo Conti a doversi leccare le ferite per un'inattesa concorrenza al suo 4° Festival di Sanremo?