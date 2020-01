Barbara D’Urso: “Il sesso? Non senza coinvolgimento mentale”

Barbara D'Urso ha parlato anche di amore e sesso nella lunga intervista concessa al settimanale CHI, in cui la conduttrice più spumeggiante di Canale 5 si è raccontata a cuore aperto.

Cominciando proprio dal lavoro per Mediaset, perchè Barbara D'Urso conduce 13 ore di diretta settimanali, si definisce una maniaca del lavoro e una perfezionista: "Do la vita in tutto quel che faccio e chi lavora con me fa lo stesso". Ed evita qualsiasi polemica con le colleghe: "Non mi pongo il problema. Io seguo il mio lavoro, non attacco mai nessuna, né giudico il lavoro altrui". Nei giorni scorsi qualcuno aveva notato un like di Mara Venier ad un commento contro 'Carmelita'. "Sarà stato un errore. Mara, conoscendola, nemmeno se ne sarà accorta. C'è grande rispetto e stima tra di noi", così sorvola la conduttrice del programma pomeridiano di Canale 5. Che non si sente una donna di potere della TV nonostante quello che si dice in giro: "ho solamente il potere di scegliere quello che voglio fare, oltre alla massima libertà di espressione".

Molti sono i rumors sulla vita sentimentale di Barbara, c'è chi dà per certo una sua relazione con Filippo Nardi e chi, come Alfonso Signorini in un'intervista televisiva, la definisce "molto attiva in campo relazionale". Barbara resta sul vago trincerandosi dietro ad un sorriso: "Mi meraviglio di Alfonso che sa perfettamente quanto sono sfortunata in amore". La conduttrice di Live - Non è la D'Urso ammette di avere numerosi corteggiatori ma alla fine: "c'è sempre qualcosa che non va". Le manca la protezione che può darle un uomo "ma anche il sostegno la risata, la complicità".

E sul sesso ammette: "Senza coinvolgimento mentale, non vado da nessuna parte", aggiungendo: "E visto che l'intrigo mentale non c'è quasi mai, il pericolo è escluso". Per Barbara c'è un'unica certezza: il futuro "me lo immagino in tv fino a 90 anni, per la gioia dei miei detrattori e poi, ogni sera, a ballare con i miei amici".