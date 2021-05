Barbara D’Urso saluta per sempre Domenica Live? “Ci vediamo la prossima stagione con cose nuove"

Ieri è andata in onda l'ultima puntata di Domenica Live con Barbara D'Urso, che ha promesso di ritornare in autunno con cose nuove: secondo i rumors sarebbe un addio al programma.

Barbara D'Urso dice a addio a Domenica Live? Sembrerebbe di sì, la conduttrice napoletana nell'ultima puntata del programma, salutando il suo pubblico, a proposito della prossima stagione ha parlato di 'cose nuove e meravigliose'.

I programmi che ci hanno accompagnato per un'intera stagione televisiva volgono a termine, ieri è toccato a Barbara D'Urso chiudere la sua avventura a Domenica Live, un'annata non certo favorevole per 'Carmelita', che dopo aver chiuso in anticipo Live - non è la D'Urso, nella fascia pomeridiana festiva ha puntualmente perso la battaglia degli ascolti con la Domenica In di Mara Venier.

Barbara D'Urso ai saluti finali, rivolta alla telecamera, ha detto: "Amici e amiche di Domenica Live si conclude qui oggi, come già previsto, la vecchia stagione di Domenica Live. Come tutti gli anni, da dieci anni, io ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me per voi, per stare insieme. Ci vediamo nella prossima stagione di Canale5 con delle cose nuove, assolutamente meravigliose che ci vedranno insieme. E poi ovviamente domani con Pomeriggio Cinque. Perché il mio cuore è vostro per sempre, tutti i giorni della settimana. Col cuore".

Nei giorni scorsi si è speculato molto sul ritorno di Barbara D'Urso nello slot della domenica di Canale 5, sia del pomeriggio che della sera. La conduttrice ha parlato di 'cose nuove', lasciando lo spazio aperto a qualsiasi interpretazione, ma secondo Dagospia dovrebbe rassegnarsi a perdere per sempre l'amato Domenica Live. La D'Urso lo scorso novembre era la candidata principale alla conduzione del Grande Fratello versione nip, che poi non è andato in onda per il prolungamento del reality di Alfonso Signorini. Barbara in questi giorni ha risposto sempre in maniera piccata a chi la vuole fuori dal palinsesto autunnale di Canale 5, questo arrivederci vuole rassicurare i suoi telespettatori: Barbara D'Urso tornerà, col cuore, naturalmente.