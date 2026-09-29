Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso quinta giurata: “Accordo raggiunto"

Sabato 3 ottobre inizierà la nuova edizione di Ballando con le stelle e, a pochi giorni dal debutto, sembra che tutti i tasselli siano finalmente al loro posto. Dopo le anticipazioni circolate nelle scorse ore, Dagospia ha infatti rivelato una nuova importante indiscrezione sul cast del programma condotto da Milly Carlucci. Secondo quanto riportato dal sito di Roberto D'Agostino, Barbara D'Urso sarebbe pronta a entrare nella giuria di Ballando con le stelle, prendendo il posto di Selvaggia Lucarelli.

Barbara D'Urso quinta giurata di Ballando con le Stelle

Stando a quanto riferito da Dagospia, tra la Rai e Barbara D'Urso sarebbe stata finalmente trovata la quadra anche sul fronte economico. L'accordo con l'azienda e con Milly Carlucci, secondo la ricostruzione del sito, sarebbe stato raggiunto già da tempo, mentre sarebbe rimasto da definire soltanto l'aspetto economico.

L'ufficialità dovrebbe arrivare giovedì, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione dello show, che debutterà su Rai 1 sabato 3 ottobre.

Simone Di Pasquale condurrà dalla Sala delle Stelle

"Barbara D'Urso sarà la quinta giurata di Ballando con le stelle. La conduttrice prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli", si legge su Dagospia, che aggiunge: "L'accordo con l'azienda (dopo qualche dubbio iniziale non è stato posto nessun veto) e Milly Carlucci era stato trovato da mesi, mancava solo quello economico: ora l'ha fumata bianca".

Se la notizia sarà confermata ufficialmente, Barbara D'Urso andrà ad affiancare gli altri componenti della giuria: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Ivan Zazzaroni.

Ballando con le stelle, le altre anticipazioni di Milly Carlucci

Nel frattempo, Milly Carlucci ha raccontato alcune novità della nuova edizione del programma in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dopo aver parlato anche con Francesca Fialdini nel corso di Da noi... a ruota libera.

Fabio Canino non fa più parte della giuria di Ballando con le stelle

Tra le novità ci sarà una particolare evoluzione del ruolo di Alberto Matano. "Alberto si trasforma. Da 'Don Alberto', il commentatore a bordo campo, a 'Don Alberto de la Vega'", ha raccontato Milly Carlucci, facendo riferimento a Don Diego de la Vega, alias Zorro. Il giudice avrà dunque un ruolo caratterizzato da battute e ironia.

Anche il tesoretto cambierà modalità di assegnazione e sarà diviso in tre quote. Simona Ventura assegnerà il "voto giustizia", pensato per riequilibrare un giudizio che riterrà sbilanciato; Francesca Fialdini avrà il "voto dell'anima", destinato a premiare il concorrente che si racconterà maggiormente, mentre Rossella Erra assegnerà il "voto popolare", quello più legato all'istinto e alle emozioni del pubblico.

Milly Carlucci ha inoltre parlato di Ornella Muti, spiegando di averla corteggiata per diversi anni prima di riuscire a convincerla a partecipare al programma. "Sono tanti anni che le chiedo di partecipare, stiamo parlando di un'icona internazionale, è giusto che sia così. L'ho convinta usando tutta l'enciclopedia del corteggiamento", ha raccontato la conduttrice.

Infine, Milly Carlucci ha spiegato anche perché a Ballando con le stelle vengono raramente coinvolti personaggi provenienti dai reality show: "I reality fanno un lavoro onorevolissimo, ma chi viene da quel tipo di programmi ha già raccontato qualunque cosa di sé. Noi cerchiamo invece di dare al pubblico sempre storie nuove".