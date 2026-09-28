Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia Federica Sciarelli e Simone Di Pasquale

Manca sempre meno al ritorno di Ballando con le stelle. La nuova edizione del programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, debutterà sabato 3 ottobre e, a pochi giorni dalla prima puntata, arrivano nuove anticipazioni sui protagonisti dello show. A svelarle è stata la stessa Milly Carlucci, ospite di Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera. La conduttrice ha annunciato che sarà Federica Sciarelli la prima Ballerina per una notte della nuova edizione del talent.

Federica Sciarelli ospite della prima puntata

La giornalista sarà quindi protagonista della puntata d'esordio, cimentandosi con il ballo davanti alla giuria e al pubblico di Rai 1. Una partecipazione particolarmente attesa, anche perché Sciarelli da questa stagione non sarà più alla conduzione di Chi l'ha visto?.

Milly Carlucci ha parlato di Federica Sciarelli come di una donna che stima molto, descrivendola come una persona "rock" e mostrando grande curiosità per la sua esibizione. La giornalista è quindi pronta a mettersi alla prova in pista e a inaugurare il tradizionale appuntamento con la Ballerina per una notte, uno dei momenti più attesi di ogni puntata di Ballando con le stelle.

Simone Di Pasquale nel cast di Ballando con le stelle

Le altre anticipazioni di Milly Carlucci

Tra le novità annunciate nei giorni scorsi c'è anche quella che riguarda Paolo Belli. L'artista quest'anno non sarà davanti alle telecamere di Ballando con le stelle, ma continuerà a essere coinvolto nel programma dietro le quinte. A prendere il suo posto in Sala delle Stelle, ha rivelato la Carlucci, è Simone Di Pasquale, storico protagonista del programma e volto conosciuto dal pubblico di Rai 1.

Sarà dunque Di Pasquale ad accompagnare i concorrenti dopo le loro esibizioni e a occuparsi dello spazio che negli ultimi anni era stato affidato a Paolo Belli e nella scorsa stagione a Massimiliano Rosolino. Milly Carlucci ha presentato con ironia il ritorno di Simone Di Pasquale, definendolo un "grande impiccione", proprio per sottolineare la sua capacità di inserirsi nelle dinamiche del programma e di interagire con i protagonisti.

Le novità non finiscono qui. Alberto Matano lascerà infatti la postazione che ha occupato per anni per entrare nella giuria, prendendo il posto lasciato libero da Fabio Canino. Al posto di Matano ci saranno invece Francesca Fialdini e Simona Ventura, che avranno un ruolo importante nelle dinamiche legate al tesoretto e nei confronti con i concorrenti "Due donne opposte come il bianco e nero", ha detto Milly. Confermata anche Rossella Erra, che continuerà a rappresentare la cosiddetta "voce del popolo".

Resta invece ancora da definire l'ultimo tassello della giuria di Ballando con le stelle, dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli. Nelle ultime settimane sono circolate diverse indiscrezioni sul possibile nome della sostituta, ma al momento non è arrivata una conferma ufficiale, anche se il nome più gettonato resta quello di Barbara D'Urso. L'appuntamento con la nuova edizione di Ballando con le stelle è quindi fissato per il 3 ottobre. Milly Carlucci è pronta a tornare su Rai 1 con un cast rinnovato e diversi cambiamenti nei ruoli dei protagonisti dello show.