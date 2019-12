Barbara D'Urso, i suoi programmi in pausa per le vacanze di Natale

Barbara D'Urso si prende una pausa per le feste di Natale, l'instancabile regina dei programmi Mediaset passerà questo periodo con i suoi figli per ritemprarsi in attesa di un 2020 carico di impegni.

Il cuore di Barbara D'Urso batte per i suoi ascoltatori ,come lei ama ripetere durante i suoi programmi, ma ancora di più per la sua famiglia. La conduttrice partenopea ha affidato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni un massaggio al popolo della televisione: "quest'anno le feste natalizie le passero solo con la mia famiglia".

Barbara si sottopone ormai da mesi ad un vero tour de force, è presente in questo momento con tre programmi su Canale 5 - Live - Non è la d'Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live - una presenza continua che richiede una massima concentrazione che può causare qualche appannamento come quando nell'ultima punta ha scambiato Chiara Nasti con Chiara Biasi.

Live - Non è la D'Urso si fermerà il 16 dicembre per tornare il prossimo gennaio, di mercoledì lasciando il lunedì sera al Grande Fratello Vip. Pomeriggio Cinque si ferma il 20 dicembre per riprendere il 7 gennaio. Domenica Live riparte il 12 gennaio. Barbara D'Urso nel 2020 condurrà anche la nuova edizione del Grande Fratello la cui data di partenza non è stata ancora decisa.