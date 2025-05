Barbara D'Urso, si avvicina il ritorno in tv: la Rai la vuole per risollevare gli ascolti del pomeriggio

La Rai sta vivendo un periodo particolarmente complicato sul tema degli ascolti e dalle parti di viale Mazzini pare che si stia facendo largo un'idea che avrebbe del clamoroso, se concretizzata.

Dopo un allontanamento dal piccolo schermo che dura da due anni, Barbara D'Urso potrebbe essere il nome giusto per risollevare le sorti della Rai, secondo quanto trapela, nella fascia pomeridiana.

Le voci su Barbara D'Urso pronta a tornare in Rai

Nonostante un presunto veto da parte di Forza Italia, la Rai non avrebbe mollato la presa e vorrebbe introdurre, anche gradualmente, la conduttrice partenopea per tentare di risalire la china degli ascolti.

Barbara D'Urso durante un'intervista

Pare che negli uffici che contano di viale Mazzini, Barbara D'Urso sarebbe considerata una sorta di 'carta di lusso' da poter utilizzare in diverse occasioni, un elemento in grado da solo di spostare gli equilibri e riportare in auge la tv di Stato, sempre più affossata e costretta anche a cancellare in anticipo il programma Ne vedremo delle belle, condotto da un veterano della Rai come Carlo Conti.

L'addio di Barbara D'Urso a Mediaset e l'estate della Rai con Pino Insegno

Il 31 dicembre 2023, alla naturale scadenza del contratto, Barbara D'Urso ha lasciato Mediaset dopo vent'anni, in seguito all'annuncio della sua rimozione dal programma Pomeriggio Cinque, sostituita da Myrta Merlino.

Pino Insegno negli studi di Reazione a catena

In attesa di saperne di più sul possibile approdo di Barbara D'Urso in Rai, l'estate della tv di Stato è pronta a scaldarsi con Pino Insegno e Reazione a catena, che dovrebbe debuttare il prossimo 8 giugno mentre lo stesso conduttore potrebbe essere al timone di un altro programma estivo in prima serata su Rai 1.