Barbara D’Urso e Gabriel Garko: bacio in bocca in tv e la fede scomparsa

Barbara D'Urso e Gabriel Garko: il bacio in bocca all'ospite in studio a Live - Non è la D'Urso, per accertarsi delle labbra non rifatte dell'attore, sorprende tutti; ma che fine ha fatto la fede?

Barbara D'Urso e Gabriel Garko: il bacio in diretta all'ospite della sua trasmissione Live - Non è la D'Urso, per accertarsi che l'attore non avesse le labbra rifatte. Ma durante l'intervista Barbara ha notato che Gabriel Garko non portava più la fede e l'attore ha spiegato perché.

Gabriel Garko è stato invitato da Barbara D'Urso per presentare il suo nuovo libro Andata e ritorno e, durante l'intervista, la presentatrice ha scioccato tutto il suo pubblico baciando in bocca l'attore di tante seguitissime fiction televisive: "Io sono davanti a Gabriel e vi assicuro che non è rifatto. Ti darei un bacio in bocca..."

Dopo questa dichiarazione, Barbara D'Urso ha baciato Gabriel Garko e ha confermato che secondo lei l'attore non ha per nulla le labbra rifatte: "Le labbra non sono rifatte, gli zigomi non sono rifatti, Gabriel Garko non è rifatto"

Sia chiaro, la nostra @carmelitadurso voleva solo accertarsi che le labbra di Gabriel Garko non fossero rifatte! 💋💋💋#noneladurso pic.twitter.com/e0vmcRABRv — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 11, 2019

Prima di questa scenetta goliardica, la conduttrice ha fatto notare a Gabriel Garko l'assenza della fede al dito, oggetto con il quale ultimamente l'attore è stato visto: "Non hai la fede stasera, non hai messo la fede?"

Gabriel Garko non ha evitato la domanda, spiegando che la persona che ama, di cui non si conosce l'identità, lo ha fatto arrabbiare e quindi come gesto di rabbia l'attore ha tolto la fede: "No, è già stata oggetto di parecchio clamore questa fede. Perché l'ho tolta? Perché sì. Se mi hanno fatto arrabbiare? Sì, è possibile"

Barbara D'Urso ha preso la palla al balzo, quindi, affrontando con Gabriel Garko l'argomento amore, chiedendogli se fosse ancora innamorato, nonostante le difficoltà di cui aveva accennato: "Sì, però devo ancora capire cos'è l'amore anche se ho quarantasette anni. A volte me lo domando perché alla fine ti rendi conto che essendo in due, non sempre le cose sono corrisposte. La cosa più sbagliata di tutte è idealizzare un rapporto. Quello non va mai fatto. L'altra persona non si è tolta la fede. Comunque si lotta, si va avanti e vediamo"