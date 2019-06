Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono fidanzati? La risposta dell'attore

La relazione tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi è avvolta nel mistero, fidanzati o semplicemente amici? Il settimanale Chi ha intervistato l'attore torinese che ha confessato per la prima volta di essere fidanzato e nello stesso tempo ha chiarito il suo rapporto con Gabriele Rossi.

Il gossip giornalistico, cartaceo e on line, da tempo si interroga sulla natura della relazione tra l'attore Gabriel Garko e a Gabriele Rossi, ballerino, attore e concorrente della prima edizione del Grande Fratello VIP condotto da Ilary Blasi. I due sono spesso stati fotografati insieme e molti sono convinti che siano ormai una coppia stabile nonostante la differenza anagrafica. Gabriel e Gabriele si sono conosciuti circa dieci anni fa sul set della fiction L'onore e il rispetto. Gabriel Garko, 47 anni, ha avuto anni fa una relazione con Eva Grimaldi - e di recente è stato testimone alle nozze di Eva Grimaldi e Imma Battaglia - e nelle ultime settimane ha rotto il suo fidanzamento con l'attrice Adua Del Vesco. Nonostante questo, la sessualità del bel Gabriel è sempre stata un grande punto interrogativo. Gabriele Rossi, 31 anni, gli è stato molto vicino in questi ultimi anni, i due hanno condiviso week end alle terme ed in montagna corredati da servizi fotografici sui giornali specializzati, da qui è nato un chiacchiericcio sempre più insistente che vuole i due fare coppia fissa.

Rodolfo Valentino - La leggenda: Gabriel Garko in una foto della fiction Mediaset

Insomma, Gabriel Garko e Gabriele Rossi stanno assieme? Il settimanale Chi ha deciso di rivolgersi direttamente a Garko. Intervistato dal giornalista Alessio Poeta l'attore ha ammesso di essere fidanzato dichiarando "sono fidanzato da un po' di tempo questa è la prima volta che ne parlo. In questo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono ora, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti". Garko però ha preferito non approfondire l'argomento lasciando un'aura di mistero sulla persona con cui divide questo sentimento. Magari si tratta proprio dell'ex gieffino o forse no "Gabriele è un amico speciale al quale tengo molto e con cui passo molto tempo Io passo il tempo con chi mi fa star bene, non credo alle differenze come quella anagrafica", i fan della coppia probabilmente resteranno delusi da questa risposta, perché l'attore torinese conferma, per ora, solo l'esistenza di una profonda amicizia.

Per il momento dobbiamo accontentarci di questa risposta e sapere che Gabriel Garko dopo tante vicissitudini ha forse trovato l'amore della sua vita, che sia Gabriele Rossi o un altro uomo o un'altra donna lo scopriremo solo più avanti perché forse l'ex protagonista de L'onore e il rispetto ha ragione quando dice "so che a molti piacerebbe saperlo, ma per come la vedo io, al di là del fatto che io sia gay o meno, la questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda: mi piace pensare a un mondo in cui alle persone così concentrate sul valore di una persona, domande del genere non vengano neanche in mente. Perché la verità è che chi si pone domande del genere ha problemi ben più gravi di quelli che potrei risolvere io rispondendo".